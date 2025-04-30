عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 190 بجودة هائلة على القمر الصناعي

يترقب الكثير من مشاهدي مسلسل عثمان الحلقة 190 حيث تعد من الحلقات الأكثر إثارة واكثر متعه يشاهدها متابعيه مواجهة شرسه بين قائد بورصة والتركمان، بالإضافة إلي العديد من الأحداث المنتظرة في هذه الحلقة التي ينتظرها العديد من المتابعين، يتم عرض المسلسل علي العديد من القنوات الفضائية من خلال استخدام جودة عالية وصورة واضحة من اجل أن يستمتع المشاهد أثناء متابعه بالحلقة، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم جميع القنوات والترددات التي تبث المسلسل ابقوا معانا.

تردد قناة ATV التركية عبر النايل سات HD

استقبال قناة أي تي في التركية عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال اتباع هذه البيانات التالية والتي تتمثل في:

تم تعديل تردد القناة إلي: 10796.

من خلال معامل الاستقطاب: أفقي.

عبر معامل تصوب الخطأ: 6/5.

معدل ترميز القناة: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

جاء بيانات تردد القناة: 12034.

من خلال مؤشر استقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

رمز القناة: 27500.

القنوات، مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 190

دائما يبحث مشاهدي مسلسل قيامة عثمان عن معرفة المواعيد التي من خلالها يتم عرض المسلسل بالإضافة إلي القنوات الناقلة له، عبر السطور القادمة سنوضح لكم التفاصيل: