جدول مرتبات الموظفين الجديد 2025 بالدرجة الوظيفية.. الخير جاي زحف

يبحث العديد من الموظفين والعاملين في الدولة، عن جدول مرتبات شهر مايو الجديد 2025، التي ينعكس بشكل كبير على حالة العاملين في الدولة، وخاصة بعد رفع الحد الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه شهريًا، حتى أن ذلك تضمنت الزيادات الجديدة المصدق عليها من قبل الحكومة المصرية، وهي ما تشمل العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

جدول مرتبات الموظفين الجديد 2025

وحددت الحكومة المصرية جدول مرتبات الموظفين الجديد 2025 التي تختلف طبقًا للدرجات الوظيفية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

تحصل الدرجة الممتازة على راتب يبدأ من 12200 لـ 13800 جنيه.

فيما أن الدرجة العالية يكون راتبها من 10200 لـ 11800 جنيه.

بالإضافة إلى أن درجة المدير العام يبدأ الراتب من 8700 لـ 1300 جنيه.

أما بالنسبة لراتب الدرجة الأولى فيبدأ من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه.

كذلك فإن الدرجة الثانية يكون الراتب من 7200 إلى 8500 جنيه.

وعن الدرجة الثالثة الراتب يكون من 6700 لـ 8000 جنيه.

بالإضافة إلى الدرجة الرابعة التي يكون الراتب من 6200 لـ 7300 جنيه.

ما هي قيمة العلاوة الدورية 2025؟

وأما عن قيمة العلاوة الدورية فتختلف وفقًا للدرجة الوظيفية، حتى أن ذلك يُحدد طبقًا لوزارة المالية، ويتم دمج قيمة العلاوة مع الراتب الشهري المتحصل عليه الموظف، مع الالتزام بصرف الرواتب قبل نهاية كل شهر ميلادي مع اختلاف موعد التسليم من جهة لأخرى.