عاجل.. تأخير صرف رواتب المتقاعدين مايو 2025 العراق في هذا الموعد

أعلنت وزارة المالية العراقية، عن تأخير صرف رواتب المتقاعدين شهر مايو 2025، نظير أن موعد الصرف الرسمي يوافق عُطلة رسمية داخل الدولة، بالإضافة إلى أن الوزارة ستباشر صرف رواتب الشهر الجديد مع مطلع الأسبوع القادم، بحيث يتمكن كافة المستفيدين من الحصول عليه، وسنكشف لكم في السطور التالية موعد الصرف الرسمي بعد التعديل، وإجراءات الإستعلام عن قيمة الراتب المستحق الحصول عليه خلال الشهر الجديد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين مايو 2025

وأكد مصدر مطلع في وزارة المالية، أنه سيتم مباشرة صرف رواتب الشهر الجديد بداية مطلع الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن ذلك سيوافق يوم الأحد 4 من شهر مايو 2025، بالإضافة إلى أن التمويل سيتم ضخه بمختلف منافذ الصراف الألي حتى يتحصل عليه كافة المستفيدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، بالإضافة إلى أن رواتب الشهر الحالي تأتي مجردة من أي زيادات تذكر في الوقت الحالي، سوى ما تم التصديق عليها خلال العام الماضي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وذلك عن شهر مايو 2025 التي تم تأخير مواعيد الصرف فيه خلال الشهر الحالي، وفقًا لما يلي:-