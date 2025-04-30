الحكومة تُعلن الإجازات الرسمية للموظفين والبنوك والمدارس

أعلن مجلس الوزراء المصري، الإجازات الرسمية المقدمة للموظفين وجميع المؤسسات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى أن بداية هذه الإجازات يوافق غدًا الخميس 1 من شهر مايو 2025، مما تكوون هذه الإجازات بمناسبة عيد العمال، ناهيك عن شمولها إلى جميع العاملين بمختلف المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية والخاصة، وكذلك الهيئات العامة في الدولة، فيما يمكنك التعرف على جدول الإجازات الرسمية الأخر، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

إجازات الموظفين عيد العمال الان

وأكد مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، أن إجازة عيد العمال لهذا العام تستمر لمدة 3 أيام، فيما تبدأ الإجازة من غدًا الخميس الموافق 1 ماي 2025 وتستمر إلى يوم يوم الأحد الموافق 4 من شهر مايو 2025، فيما يتمكن جميع العاملين بأخذ راحة ممتدة عن الشهر الجديد، حتى أن الإجازات تكن جميعها مدفوعة الأجر كاملاً دون الإخلال بذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية الخاص بالموظفين والعاملين في الدولة.

جدول الإجازات الرسمية في الدولة

وحدد مجلس الوزراء المصري، جدول الإجازات الرسمية داخل الدولة، التي تكون مدفوعة الأجر كاملاً أمام الموظفين، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-