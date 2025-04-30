أحداث مشتعله.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 190 على تردد القنوات الناقلة بجودة عالية

بعد ساعات قليلة ستبدأ أحداث الحلقة 190 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس تشتعل، فيما أن المسلسل يقدم باقة كبيرة من الحلقات الأكثر إثارة وتشويقًا، ليكون هو الأقوى من بين المسلسلات الأخرى التي تُعرض في تصنيفه خلال الفترة الجارية، ناهيك عن أن توقعات حلقة اليوم ستشهد مواجهة نارية بين عثمان والمغول مع القضاء على أحد قادة المغول بعد إثره لأورهان، وغير ذلك من الأحداث الشرسة التي تشهدها حلقة اليوم، وسنتعرف معًا على موعد بث الحلقة وتردد القنوات الناقلة خلال السطور التالية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

أصبح بإمكان المتابعين التعرف على موعد بث الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان كونه من أهم وأقوى المسلسلات التركية في الوقت الحالي، وجاءت المواعيد بناءً على الأتي:-

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً باللغة التركية.

حتى أن الحلقات يتم إعادتها يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة على قناة الفجر الجزائرية لتكون مترجمة إلى العربية.

نظير إمكانية متابعة كافة الحلقات على منصات التواصل الاجتماعي سواء كان قصة عشق أو منصة بلاي نور.

تردد قناة أي تي في التركية

قم بتنزيل التردد الجديد والخاص بقناة أي تي في التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان باللغة التركية، بناءً على المعلومات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

ترددها الحديث يكون 10796.

بينما معدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

تردد ثاني للقناة الناقلة لمسلسل عثمان

وعن التردد الأخر للقناة الناقلة لمسلسل عثمان فجاءت كما يلي:-