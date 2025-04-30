سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-4-2025 في محال الصاغة

شهدت أسعار الذهب حالة من الإرتفاع الكبير على مدار الفترة الماضية، لتعود إلى الاستقرار مرة أخرى مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 30 من شهر أبريل 20225، فيما أن أسعار المشغولات الذهبية تأتي مجردة من المصنعية والدمغة الضريبية، نظير إمكانية التعرف على أخر تحديث تم على سعر الجرام الواحد، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب اليوم

وعن أخر تحديث تم على أسعار الذهب بمختلف محال الصاغة، فإنه جاء وفقًا لما يلي:-

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4745 جنيهًا للجرام الواحد شراء، وللبيع 4773 جنيهًا للجرام الواحد.

أما عن سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 5423 جنيهًا للشراء، وبيع 5400 جنيهًا للجرام الواحد.

نظير وصول سعر الذهب عيار 18 إلى 4067 جنيهًا شراء، وللبيع 4050 جنيهًا.

أما بالنسبة لعيار الذهب 14 فبلغ نحو 3163 جنيهًا للشراء، وللبيع 3149 جنيهًا للجرام بدون المصنعية أو الدمغة الضريبية.

كذلك فإن أونصة الذهب سجلت نحو 3286 دولار أمريكي شراء، و3285 دولار بيع.

قيمة مصنعية الذهب اليوم

وتختلف قيمة مصنعية الذهب من محل صاغة إلى أخر، فيما أن القيمة المطبقة على سعر جرام الذهب تتراوح من 65 لـ 150 جنيه للجرام الواحد، بالإضافة إلى إدخال الدمغة الضريبية كذلك التي تختلف من تاجر لأخر داخل كافة أسواق محلات الصاغة.

توقعات أسعار الذهب في محال الصاغة المحلي

ويتوقع العديد من المختصين بأن تعود أسعار الذهب إلى الإرتفاع مرة أخرى خلال الفترة الجارية، وذلك مع اضطراب مؤشر الدول بالبورصات العالمية، وعليه فإن الأسواق المحلية تشهد توترًا كبيرًا في الوقت الحالي.