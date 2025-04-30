خطوات تجديد منحة البطالة الجزائر 2025 والشروط اللازمة

تقدم الحكومة الجزائرية العديد من المنح والخدمات المالية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل الدولة، نظير أن منحة البطالة هي الأكثر طلبًا في الوقت الحالي، خاصة وأن هذه المنحة تقدم دعم مادي ملائم في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، وعليه سنتعرف معًا على إجراءات تجديد المنحة والشروط المطلوبة خلال السطور التالية.

تجديد منحة البطالة في الجزائر

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من تجديد منحة البطالة بمختلف ولايات دولة الجزائر، لاستمرارية الحصول على الدعم المادي المقدم، فعليك اتباع الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الوكالة.

بحيث تتمكن عندها من إدخال البيانات المطلوبة والمتمثلة في اسم المستفيد ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

مع إرفاق المستندات المطلوبة السارية والصالحة لطلب التجديد.

يجب عليك النقر على زر “تأكيد”.

حتى تتمكن من تجديد المنحة لاستمرارية الحصول عليها شهريًا، بإشراف من وزارة العمل والتشغيل الجزائرية.

ما هي شروط منحة البطالة في الجزائر؟

وتتمثل أبرز الشروط الخاصة بطلب التقديم في منحة البطالة داخل كافة ولايات الجزائر، بناءً على الأتي:-