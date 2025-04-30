طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر مايو 2025 والشروط اللازمة

مازال العديد من المتقاعدين يرغبون في الإستعلام عن رواتبهم، مع اقتراب توزيعها عن شهر مايو 2025، فيما أن هذه الرواتب تضمن شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين، المشتركين ضمن هيئة التقاعد الوطنية، وعليه فإن الوزارة وفرت لهم إمكانية الإطلاع على الراتب وقيمته المستحق الحصول عليه، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق عن شهر مايو 2025 بمختلف المحافظات العراقية، بناءً على ما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية في بداية الأمر.

ليتم تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الوزارة.

مع إمكانية اختيار الخدمة التي ترغب فيها.

بحيث تتمكن حينها من إدخال بيانات الشخص المتقاعد في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “بحث”.

حتى تتمكن من معرفة قيمة الراتب المستحق الحصول عليه بمختلف محافظات دولة العراق.

ما هي شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين راغبي الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية، نصت على النحو الأتي:-