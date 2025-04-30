هتصرفه انهاردة أبسط ياعم “تبكير معاشات شهر مايو بمناسبة قدوم عيد العمال 2025”

تستعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش شهر مايو هذا العام، فقد ازدادت عمليات البحث عن موعد صرف الزيادة الجديدة التي تكون بداية من شهر يوليو وبنسبة تصل إلى 15٪، ويمكن الاستعلام عن قيمة الصرف بشكل إلكتروني من الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

تبكير معاشات شهر مايو

هناك بعض التفاصيل التي تخص تبكير موعد معاشات شهر مايو هذا العام وهذه التفاصيل هي

أعلنت وزارة المالية بشكل. شمس عن تبكير موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

يأتي هذا القرار بالتزامن مع الزيادات المالية الجديدة المقررة التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

يبدأ صرف معاش شهر مايو بداية من يوم 1 من الشهر ويستمر حتى نهاية الشهر.

نوهت الوزارة على عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، ويمكن صرفها من العديد من الأماكن المختلفة التي حددتها.

طريقة الاستعلام عن معاش شهر مايو

هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش شهر مايو هذا العام إلكترونيا وهذه الخطوات تكون كالآتي: