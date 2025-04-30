رسميًا بعد ساعات قليلة فقط .. العاصفة الترابية مصر تضرب جميع المحافظات 2025

أصدرت الهيئة العامة للارصاد الجوية تزامنا مع تعرض مصر المنخفض جوس صحراوي خريطة تحذيرية لحالة الطقس بداية من يوم الأربعاء الموافق 30 من إبريل، وتم الإعلان عن الإجازة الرسمية في جميع محافظات الجمهورية في ذلك اليوم.

العاصفة الترابية مصر

تم الكشف عن بعض التفاصيل التي تخص العاصفة الترابية التي تحدث في مصر بداية من يوم الأربعاء الموافق 30 من إبريل وهذه التفاصيل هي

نبهت الهيئة العامة للارصاد من حدوث عاصفة ترابية في مصر وسرعة رياح قد تصل ما بين 70 إلى 80 كيلو متر في الساعة.

تصل الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر في محافظة مطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وجنوب وشرق القاهرة والجيزة والسويس.

تأتي هذه العاصفة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء مصر، وأكدت هيئة الأرصاد أن هذه العاصفة سوف يؤدي إلى انخفاض شديد في مستوى الرؤية الأفقية والتي تؤثر بشكل سلبي على معظم التعاملات اليومية.

أكدت الهيئة أن تلك اليوم سوف يشهد رياح مثيرة للرمال والتربية وتقليل الرؤية التي تصل إلى 1000 متر على محافظات الوجه البحري والأقصر وأسوان.

تعطيل الدراسة يوم الأربعاء في مصر

تم الإعلان عن قرار تعطيل الدراسة في جميع محافظات الجمهورية في مصر يوم الأربعاء 30 من إبريل وهذا القرار هو