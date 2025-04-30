شركات الاتصالات توضح ما هو حقيقة انقطاع الانترنت اورنج المغرب؟ .. أعرف التفاصيل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بسبب انقطاع الانترنت في المغرب والعطل الذي أصاب شركة اورنج، وقد أعلنت بعض المصادر حقيقة ذلك الأمر مؤكدة أن سبب ذلك نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال وهذا حدث نادر استمر لأكثر من 12 ساعة بشكل متواصل.

انقطاع الانترنت اورنج المغرب

هناك بعض التفاصيل الخاصة بحدوث انقطاع في الإنترنت وخاصة في شركة اورنج في المغرب وهذه التفاصيل هي

شهدت شبكة الإنترنت التابعة لشركة اورنج عطل مفاجئ امتد لبعض الساعات الطويلة التي وصلت إلى 12 ساعة بداية من يوم الإثنين الموافق 28 من إبريل.

ربطت شركة اورنج هذا الانقطاع في الانترنت بسبب انقطاع التيار في اسبانيا.

أكدت الشركة أن هذا الانقطاع يصيب الأسعار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال والذي أثر على الاتصالات الدولية.

لم تصدر شركات الإنترنت الأخرى في المغرب بيان عن انقطاع الخدمة أو احتمالية حدوث انقطاع خلال الساعات المقبلة.

انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال

تم الإعلان عن حقيقة انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا الذي أدى إلى حدوث انقطاع في الإنترنت في المغرب، وهذه الحقيقة هي