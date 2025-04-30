الحجري يكشف عن تقلبات جوية نتيجة استمرارية موسم السرايات في البحرين 2025

نشر الباحث الفلكي البحريني على الحجري بعض المعلومات التي تخص موسم السرايات المشهور بالمراويح في بعض مناطق الخليج، وهذه الفترة مليئة بالتقلبات الجوية القوية المفاجئة ثم تعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار مرة أخرى بعد انتهاء هذه المدة.

موسم السرايات

هناك بعض التفاصيل التي تخص موسم السرايات في البحرين وهذه التفاصيل هي:

يعرف موسم السرايات في بعض دول الخليج باسم المراوح وهي عبارة عن فترة تحدث فيها تقلبات جوية غير محتملة.

تمتد فترة موسم السرايات ما بين يوم 21 من مارس حتى منتصف شهر مايو وقد تطول المدة إلى نهاية تلك الشهر من كل عام جديد.

أكد الباحث الفلكي أن هذه التقلبات المفاجئة تحدث بسبب بعض التغيرات الجذرية في حالة الطقس ثم تعود الأجواء مرة أخرى إلى الاستقرار.

من المحتمل دائما أن تؤدي فترة موسم السرايات إلى تعطيل الدراسة في معظم مدارس مملكة البحرين، بالإضافة إلى تعطيل العمل بسبب صعوبة التنقل.

سبب تسمية هذه الظاهرة بهذا الاسم بسبب السحب التي تتفاعل بشكل قوي مع غروب الشمس وتسرى ليلا.

تبدأ هذه الظاهرة عادة قبل دخول فصل الربيع تسمى فترة سبق السرايات.

العوامل التي تؤدي إلى حدوث موسم السرايات

هناك العديد من العوامل المؤثرة التي تؤدي إلى حدوث موسم السرايات في البحرين وهذه العوامل تتمثل في الآتي