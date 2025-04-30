رسميًا .. المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف عن موعد عيد الاضحى في مصر 2025

ازدادت معدلات البحث من المسلمين عن موعد عيد الأضحى في مصر 2025 وموعد غرة شهر ذو الحجة وموعد وقفة عرفات وأيام الإجازات الرسمية بعد الانتهاء من عيد الفطر المبارك، ووفقًا للحسابات الفلكية يولد هلال شهر ذو الحجة بعد الاقتران في تمام الساعة 5:03 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، وتكون وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

موعد عيد الاضحى في مصر 2025

وفقًا للحسابات الفلكية يأتي موعد عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 على أن تكون الوقفة يوم الخميس الموافق 5 يونيو ويستمر العيد حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025 وعلى الرغم من دقة الحسابات الفلكية إلا أنه يتم تحديد الموعد النهائي الرسمي لعيد الأضحى المبارك بعد رؤية الهلال الشرعية.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025

أصدر رئيس مجلس الوزراء أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 والتي جاءت كالآتي: