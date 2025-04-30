هل يوجد تبكير هذا الشهر؟! .. تعرف الآن على جدول صرف معاشات شهر مايو 2025

تصدرت عمليات البحث من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مايو وموعد صرف الزيادة الجديدة وأماكن صرف المعاشات حيث كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنها على أتم الاستعداد لصرف معاشات شهر مايو 2025 خلال ال 72 ساعة المقبلة، وأضاف وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في شهر يوليو المقبل والتي تصل إلى 15٪ ويتم توضيح كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

جدول صرف معاشات شهر مايو

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو ويستمر حتى نهاية شهر مايو 2025، وكشفت الهيئة عن أماكن صرف المعاشات منعًا للتزاحم على ماكينات الصراف الآلي وهي: منافذ البريد المصري وفروع البنوك المختلفة والمحافظ الإلكترونية ومنافذ شركة فوري.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن حالة معاش شهر مايو من خلال اتباع الخطوات التالية: