بشرى سارة مدتها 3 ايام كاملين .. إجازة عيد العمال في مصر 2025 للموظفين والطلاب

يبحث الكثير من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص عن موعد إجازة عيد العمال 2025، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء قرار رسمي يوضح عدد أيام العطلة الرسمية المقررة للعاملين في القطاعين بمناسبة إجازة عيد العمال تقديرًا لجهودهم المبذولة، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تكريم جهود العمال ودورهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع ضمان التنسيق بين الإجازات الرسمية وتحقيق المصلحة العامة للعاملين ومؤسسات الدولة.

إجازة عيد العمال في مصر 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء عن موعد إجازة عيد العمال والتي تكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 ويستأنف العمل صباح يوم الأحد 4 مايو 2025، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، ويشمل هذا القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص.

الإجازات الرسمية في مصر المتبقية لعام 2025

لم يتبقى سوى إجازات رسمية قليلة تمنح للموظفين في القطاع الحكومي والخاص وهي كالتالي: