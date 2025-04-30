جدول اجازات الموظفين في مصر 2025 المتبقية .. أبرزها إجازة عيد العمال غدًا

يتساءل الموظفين في القطاع الحكومي والخاص عن جدول الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء أجندة الإجازات الرسمية المتبقية والتي تكون حوالي 13 مناسبة رسمية يستحقها الموظفين يث تتفاوت عدد أيامها، وهذه الإجازات الرسمية بخلاف إجازات الأعياد الرسمية التي يحصل عليها الموظفين أيضًا، وغير الإجازات السنوية التي تبدأ من 15 يوم إلى 45 يوم والتي لا يدخل في حسابها العطلات الأسبوعية.

جدول اجازات الموظفين في مصر 2025

يشمل جدول إجازات الموظفين الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025 كما يلي:

يوم الخميس الموافق 1 مايو إجازة عيد العمال.

وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 5 يونيو.

أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 6 يونيو وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو.

عطلة رأس السنة الهجرية يوم الجمعة الموافق 27 يونيو.

ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الاثنين الموافق 30 يونيو.

يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو إحياء ثورة 23 يوليو.

إجازة المولد النبوي الشريف يوم السبت الموافق 6 سبتمبر.

إجازة حرب أكتوبر يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر.

أجندة الإجازات الرسمية 2025

وفقًا لأجندة الإجازات الرسمية 2025 والعطلات الأسبوعية هناك حوالي ثلاثة مناسبات رسمية يأتي موعدها في أيام الراحة الأسبوعية للقطاع الحكومي جمعة أو سبت من إجمالي حوالي 13 مناسبة رسمية ومنها: إجازة عيد تحرير سيناء يوم الجمعة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك والتي تأتي يوم الجمعة 6 يونيو، وثاني أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 7 يونيو.