مستني ايه نزلها حالًا .. خطوات تثبيت تردد قناة طيور بيبي  على نايل وعرب سات 2025

تصدرت عمليات البحث عن الأمهات والآباء عن تردد قناة طيور بيبي 2025 على مختلف الأقمار الصناعية لاستقبالها بجودة بث عالية والاستمتاع بمشاهدة محتوياتها الترفيهية من البرامج وأفلام الكرتون الهادفة والأناشيد الممتعة الموجهة لهم، ومازالت قناة طيور بيبي تحظى بشعبية كبيرة في كافة أنحاء العالم العربي بفضل محتوياتها التي تقدمها.

تردد قناة طيور بيبي

أصدرت إدارة قناة طيور بيبي التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية:

قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11393.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11310.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة طيور بيبي

تتميز قناة طيور بيبي بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: