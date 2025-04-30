تش تش تحت الدش “تردد قناة كراميش الجديد”.. أغاني حصرية وجديدة بجودة عالية 2025

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة كراميش الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، التي تعتبر واحدة من أهم وأشهر القنوات الفضائية على مستوى الوطن العربي والمتخصصة في عرض محتويات الأطفال الترفيهية والتعليمية بالإضافة إلى أنها تحرص على تقديم محتوياتها بشكل آمن ويتناسب مع جميع الأعمار والأذواق.

تردد قناة كراميش الجديد

إليكم تردد قناة كراميش على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11430.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11390.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: