نزلها الآن بجودة عالية .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي على نايل وعرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من أكثر القنوات التي تصدرت محرك البحث بفضل محتوياتها الهادفة التي تقدمها مع جميع أفكار وطباع البشر التي تشبع غرائزهم، ويتم عرض كافة البرامج المختلفة التي توضح الحياة البرية والبحرية والعلوم والآثار والتنقيب وغيره، ويريد الأشخاص محبي المغامرات والتشويق معرفة التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11526.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11411.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة من البرامج المختلفة والتي تتمثل في الآتي: