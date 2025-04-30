خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025 “هنـــــــــا” .. الشروط والأوراق المطلوبة

ازدادت عمليات البحث من المواطنين عن التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وفقًا للشروط المحددة وذلك بعدما أعلنت وزارة العمل عن زيادة قيمة منحة العمالة الغير منتظمة للمرة الثانية لكي تصل إلى 1500 جنيه وذلك ضمن إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

منحة العمالة الغير منتظمة

يمكنك التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهاتف.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

النقر على خدمة “التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة” من القائمة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على المنحة.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2025

يجب استيفاء كافة الشروط المطلوبة للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2025 والتي تتمثل في الآتي: