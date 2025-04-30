نزلها دلوقتي “توم وجيري معاك طول اليوم” .. تردد قناة CN بالعربية على القمر الصناعي نايل سات

تصدرت عمليات البحث عن تردد قناة CN بالعربية الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات في ظل المنافسة المتزايدة بين قنوات الأطفال، وذلك بفضل محتوياتها الهادفة التي تقدمها والتي تجمع بين الترفيه والتعلم وأنها آمنة على الأطفال بالإضافة إلى أنها تتميز بعرض محتوياتها على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع.

تردد قناة CN بالعربية

تردد قناة CN بالعربية الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة CN بالعربية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11277.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة CN بالعربية على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11747.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات استقبال قناة CN بالعربية على جهاز الرسيفر

يمكنك ضبط واستقبال قناة CN بالعربية على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية: