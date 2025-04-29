بجودة عالية.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 190 على تردد القنوات الناقلة أحداث مشوقة

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أكثر المسلسلات التاريخية التي لاقت قبولاً وشهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، نظير أن المسلسل يشهد الكثير من الأحداث الأكثر إثارة وتشويقًا، بالإضافة إلى أنه على مدار الـ 6 موسم التي عُرض فيها المسلسل تمكن من أن يحوز على شعبية هائلة بمختلف دول العالم، وعليه سنتعرف معًا على موعد بث الحلقة الجديدة من المسلسل خلال السطور التالية.

موعد بث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 190

أما عن المواعيد التي يتم فيها نقل قيامة عثمان على مدار الموسم السادس، فجاءت وفقًا لما يأتي:-

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

كما يتم إعادة الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتم نقل حلقات قيامة عثمان على منصة عشق وبلاي نور كذلك لتكون مترجمة إلى اللغة العربية.

تردد قناة ATV التركية

أما عن المعلومات الخاصة بتنزيل التردد الحديث لقناة ATV التركية، الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، فجاء على النحو الأتي:-

القمر الصناعي النايل سات.

التردد الحديث 10796.

بينما الاستقطاب يكون أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

وعن المعلومات الأخرى الخاصة بتثبيت قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي، بناءً على ما يأتي:-