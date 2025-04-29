ما هو انقطاع الكهرباء في اسبانيا والبرتغال ؟ .. وزير الوزراء الاسباني يصرح التفاصيل

صرح رئيس الوزراء الإسباني اليوم أن هناك مشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل في نطاق كبير في اسبانيا والبرتغال وبعض الأجزاء من فرنسا، وأكد استمرار التحقيقات لمعرفة سبب المشكلة وطلب من المواطنين الامتناع عن التكهنات وأوضح أنه لم يتم استبعاد أي نظرية بشأن انقطاع الكهرباء، وتقدم رئيس الوزراء بالشكر لرئيس فرنسا والمغرب حيث يتم الحصول على الكهرباء من البلدين بهدف استعادة الطاقة مرة أخرى لحين حل المشكلة.

انقطاع الكهرباء في اسبانيا والبرتغال

أوضح رئيس الوزراء في إسبانيا عن انقطاع الكهرباء بشكل كامل في إسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا وأكد أن قطاع الاتصالات يمر بمرحلة حرجة للغاية ويجب استخدام الهواتف والمكالمات القصيرة بحذر شديد، وأوضح أن جميع أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الرقمية تعمل بشكل طبيعي ومستمر موضحًا أن لا هناك أي مشكلة تتعلق بالأمن العام إثر انقطاع التيار الكهربائي في البلاد ومازالت مستمرة في البحث عن حل هذه المشكلة لعودة الكهرباء في البلاد.

كم عدد ساعات انقطاع الكهرباء في اسبانيا والبرتغال

قدرت شركة تشغيل شبكة الكهرباء في اسبانيا أن هذا الأمر يستغرق حوالي 6 أو 10 ساعات لعودة الكهرباء بعد الانقطاع الشامل الذي أثر بشكل كبير على شبه الجزيرة الأيبيرية منذ انقطاع الكهرباء الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، وأوضح مدير العمليات في شبكة الكهرباء الإسبانية أن هذا التأخير يمكن أن يقل عن ذلك إذا سارت الأمور على ما يرام وتم بالفعل إصلاح بعض نقاط الإمداد في إسبانيا.