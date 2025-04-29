بالشروط الجديدة “اغتنم الفرصة واحجز وحدتك السكنية” ..موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025

ازدادت التساؤلات من مجموعة من المواطنين عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي بعدما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مجموعة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي لفئات متوسطي ومحدودي الدخل ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب كافة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة، وحددت الوزارة الشروط المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي حين فتح باب التقديم واستقبال الطلبات.

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025

من المتوقع أن يبدأ فتح باب التسجيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي خلال الأيام المقبلة وفقًا للشروط التي يحددها الصندوق والتي تشمل شروط التقديم وأسعار الوحدات والمساحات المتاحة فضلًا عن المدن والمواقع الجغرافية التي تشملها الطروحات الجديدة، ويتم فتح الحجز للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بدايًة من يوم 21 مايو 2025 ويستمر حتى يوم 4 يونيو 2025 بأسبقية الحجز.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي المرحلة الجديدة والتي تشمل الآتي: