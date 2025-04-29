خطوات التقديم في وظيفة معلم مساعد 2025 .. وزارة التعليم تكشف عن الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم على مسابقة معلمي الحصة لشغل وظائف معلم مساعد خلال شهر يونيو المقبل، وحددت الوزارة الشروط الميسرة التي تناسب طبيعة المتقدمين على أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

معلم مساعد

يمكنك التقديم على وظائف معلم مساعد عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

التوجه إلى قائمة الوظائف.

اختر خانة “وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني” من القائمة الرئيسية.

تحديد المحافظة التي تقيم بها.

اختر وظيفة “معلم مساعد” من الخيارات المتاحة.

ظهور الشروط والمؤهلات المطلوبة اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في استمارة التسجيل ويجب التأكد من صحتها.

كتابة مستوى المؤهل.

اضغط على أيقونة “حفظ البيانات”.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

وفي النهاية اضغط على خانة “إرسال الطلب”.

شروط التقديم على وظائف معلم مساعد

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها للتقديم على وظائف معلم مساعد والتي تتمثل في الآتي: