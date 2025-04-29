اسمك في الكشوفات الجديدة “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عموم المحافظات 2025”

أعلنت الحكومة العراقية عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من أجل توسيع رقعة الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصًة الأسر الأكثر احتياجًا والفئات محدودة الدخل، حيث قدمت الحكومة العراقية رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم الدعم لمستحقيه بشكل بسيط مع إعلان الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية ولمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكنك الاستعلام عن أسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية.

اختر خدمة “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية” من الصفحة الرئيسية.

تحديد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها “الوجبة الأخيرة”.

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور إفادتك هل أنت مشمول بالرعاية أم لا.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي تتمثل في الآتي: