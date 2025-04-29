“هنـــــــــا” .. رابط التأمينات الاجتماعية للاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025

ازدادت عمليات البحث من أصحاب المعاشات عن رابط التأمينات الاجتماعية للاطلاع على حالة المعاش وموعد الصرف بدون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمينات، وتهدف هذه الخدمة إلى تيسير حصول المواطنين على كافة المعلومات اللازمة حول قيمة معاشهم الشهري، حرصًا على تسهيل عملية صرف المستحقات ومنع التزاحم.

رابط التأمينات الاجتماعية

يمكنك الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025 عبر بوابة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهاتف.

الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة “الاستعلام عن المعاشات” من الخدمات المتاحة.

تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه “شهر مايو”.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

كتابة الرقم القومي في المكان المخصص له.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور حالة المعاش وموعد الصرف.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

أعلنت الهيئة القومية العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر مايو وبحسب القانون رقم 148 يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي حيث يبدأ صرف معاشات شهر مايو 2025 يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، وحرصًا على تسهيل عملية صرف المستحقات ومنع التزاحم وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الأماكن المحددة يتم من خلالها صرف المعاشات وهي ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المصري والمحافظ الإلكترونية.