أحدث تردد قناة كراميش الجديد للأطفال نايل سات 2025 KARAMESH KIDES TV
لقد تزايد البحث من عشاق قنوات الأطفال على تردد قناة كراميش الجديد بسبب نجاح القناة في تقديم برامج غنائية مسلية للأطفال عن طريق الشخصية الكرتونية سوسو كما أغلب الأمهات يبحثوا على تلك القناة الفضائية لأنها تعمل على تطوير مهارات الأطفال الصغيرة من خلال الاغاني التي تقدمها بشكل مستمر خلال اليوم.
تردد قناة كراميش الجديد
تعتبر قناة كراميش الفضائية للأطفال من القنوات المفضلة للطفل العربي الصغير ولها شعبية كبيرة في الوقت الراهن لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل القناة الفضائية من أجل مشاهدة جميع الأغاني التي تقدمها القناة حيث إليكم أحدث تفاصيل تردد قناة كراميش للأطفال على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات لضمان استقبال القناة بجودة عالية كما يلي:
القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 11605
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
تردد قناة كراميش على عرب سات
- التردد: 11390
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
ما هي خطوات تثبيت تردد قناة كراميش
تقدم قناة كراميش الفضائية أحلى البرامج الغنائية على جهاز الاستقبال الخاص بك لذلك اتبع الخطوات التالية:
- عليك التوجه في البداية على قائمة الإعدادات بعد فتح الريسفير.
- استخدم التركيب اليدوي عبر جهاز التحكم.
- اختر إضافة تردد جديد على القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).
- كتابة جميع بيانات التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ بشكل صحيح.
- عليك بعد ذلك البحث عن القنوات.
- ثم بعد اكتمال البحث قم بحفظ قناة كراميش الفضائية ضمن قائمة القنوات الخاصة بك.