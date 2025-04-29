TOYOUR B ABY KIDES TV.. تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل وعرب سات 2025

تصدرت عمليات البحث من الأمهات والآباء عن تردد قناة طيور الجنة بيبي على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لتثبيت هذه القناة على أجهزة الرسيفر للاستمتاع بمشاهدة محتوياتها المميزة عالية الجودة الذي تختلف عن باقي قنوات الأطفال الأخرى، وذلك لأنها تعتبر من أشهر وأهم القنوات الفضائية المتخصصة على تقديم محتويات مناسبة مع جميع الأعمار والأذواق والتقاليد العربية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11258.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11310.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: