TOROUR EL-JANAH KIDES TV.. تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات 2025

تردد قناة طيور الجنة تعتبر من القنوات المفضلة للطفل العربي الصغير حيث تقدم محتوى ترفيهي هادف يجمع بين الفائدة من خلال تعليم الأطفال الحروف والأرقام وأسماء الحيوانات والقيم الأخلاقية والدينية كذلك تعتبر من أحلى القنوات التي تقدم أغاني ممتعة لذلك سوف نقوم بتوضيح طريقة تنزيل القناة الفضائية على جهازك لمشاهدة أفضل البرامج الغنائية.

تردد قناة طيور الجنة

تعتبر من مميزات قناة طيور الجنة بأنها تقدم أناشيد تعليمية وتربوية وبرامج غنائية ممتعة ومناسبة لجميع الأعمار كما تعتمد القناة الفضائية على أسلوب هادف لتعليم للأطفال الأخلاق الحميدة مع تقديم محتوى يركز على سعادة الأطفال الصغيرة لذلك سوف نوضح لكم جميع تفاصيل تردد قناة طيور الجنة لمتابعة أروع وأجمل الأغاني المخصصة للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

إليكم أحدث ترددات قناة طيور الجنة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات بعد التحديث الأخير كما يلي:

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11310 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تنزيل التردد على جهاز الاستقبال