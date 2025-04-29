مجلس الوزراء يكشف عن تبكير معاشات شهر مايو في العراق بمناسبة عيد العمال 2025

يبحث الكثير من المواطنين والمواطنات المستفيدين من الراتب التقاعدي على حقيقة تبكير معاشات شهر مايو في العراق حيث يرغب العديد من العراقيين والعراقيات التعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025 لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عن طريق وزارة المالية العراقية

تبكير معاشات شهر مايو في العراق

وزارة المالية العراقية تسعى دائماً على توفير عدد كبير من الخدمات للمتقاعدين ومن أهمها توفير الموقع الرسمي لمعرفة الراتب الشهري للمتقاعد كما من المفترض أن الموعد الرسمي لصرف الرواتب هو اليوم الأول من كل شهر ميلادي بشرط ألا يتزامن مع عطلة رسمية أو أسبوعية وفي حالة حدوث ذلك يتم تعديل موعد الصرف ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد نزول رواتب المتقاعدين العراقيين والمواطنات العراقيات بشكل نهائي.

طريقة الاستعلام عن صرف الرواتب التقاعدية

لقد وفرت وزارة المالية العراقية خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين العراقيين الاستعلام عن موعد صرف رواتبهم من خلال الهاتف أو الحاسوب دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية ويمكن الاستفادة من الخدمة باتباع الخطوات التالية كما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لدى وزارة المالية العراقية.

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.

بعدها عليك اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الضغط على زر الاستعلام عن راتب التقاعد.

عليك بعد ذلك اختيار إدخال البيانات الشخصية المطلوبة متل الاسم وكلمة المرور

تحديد شهر مايو 2025 للتعرف على تفاصيل الصرف.

شروط استحقاق راتب التقاعد في العراق