الان.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني من بيتك يازول

يقدم بنك الخرطوم العديد من الخدمات المصرفية المختلفة التي لا تتوفر في البنوك والمصارف الأخرى، حتى أن البنك قام مؤخرًا بإطلاق خدمة فتح حساب أون لاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، بالإضافة إلى أن الخدمة الجديدة لاقت استحسانًا كبيرًا بين ملايين العملاء السودانيين سواء المقيمين أو المغتربين، فيما أصبح من السهل إمكانية التعرف على الإجراءات التي تُشير لإمكانية فتح الحساب البنكي خلال السطور التالية.

خطوات فتح حساب داخل بنك الخرطوم

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أمام العملاء المتقدمين، بناءً على النحو الأتي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي عبر الإنترنت.

ثم قم بتحديد نوع اللغة المفضلة بالنسبة للعميل المتقدم.

مع قيامك بالنقر على زر “فتح حساب جديد”.

بحيث تقوم باختيار نوع الحساب التي ترغب فيه.

ليتم تعبئة استمارة طلب فتح الحساب بإدخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل المتقدم.

الموافقة على سياسة خصوصية البنك المفروضة.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة العملاء المتقدمين راغبي فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم سواء كانوا مقيمين في الدولة السودانية أو خارجها، فعليهم اتباع الأتي:-