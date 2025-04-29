خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر 2025 .. والاستعلام عن المرحلة الثانية

سكنات عدل 3 تعتبر تحت إشراف وزارة السكن بالجزائر وتقدم لجميع محدودي الدخل من خلال توفير له شقه سكنية بسعر مناسب ويتم تقسيط المبلغ على سنوات طويلة لكي تناسب العديد من الفئات في المجتمع الجزائري لذلك سوف نوضح لكم طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها.

سكنات عدل 3

لقد تزايد البحث من قبل المواطنين والمواطنات في دولة الجزائر عن برنامج سكنات عدل 3 المتوفر بالتعاون مع وزارة السكن بالجزائر حيث تسعى دائماً الحكومة الجزائرية على توفير خدمات متنوعة لمحدودي الدخل الشهري في دولة الجزائر لذلك سوف نوضح لكم طريقة التسجيل في البرنامج كما يلي بالتفصيل:

الدخول إلى الموقع الرسمي التابع إلى وكالة عدل في الجزائر

تعبئة استمارة التسجيل الإلكتروني عن طريق كتابة البيانات الشخصية

إدخال معلومات الزوج أو الزوجة مع تحديد الدخل الشهري الإجمالي.

بعد ذلك طباعة وصل التسجيل بعد إتمام الطلب.

يتم تنزيل أو طباعة وصل التسجيل الإلكتروني الذي يستخدم لمتابعة الملف.

لا بد من متابعة الملف حيث يمكن متابعة حالة الطلب باستخدام رقم التسجيل والبيانات الشخصية.

شروط طلب برنامج سكنات عدل 3