جددها لاستمرارية صرف الدعم الشهري .. تجديد منحة البطالة 2025 للمستفيدين بالجزائر

تجديد منحة البطالة من الأمور التي تزايد عليا البحث من قبل المواطنين ذوي الدخل المحدود حيث تسعى دائماً الحكومة الجزائرية على تقديم العديد من المنح والمساعدات لكي يعملوا على تحسين مستوى المعيشة لغير العاملين في الدولة ولكن يتساءل البعض عن الشروط والأحكام الواجب توفيرها من أجل تجديد منحة البطالة في الجزائر لذلك سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة للحصول عليها.

تجديد منحة البطالة

في الآونة الأخيرة وفرت الحكومة في دولة الجزائر خدمات إلكترونية عديدة ومن أهمها توفير خدمة تجديد منحة البطالة التي تقدم للمحتاجين وغير العاملين في الدولة لذلك سوف نوضح لكم طريقة تجديد منحة البطالة في الجزائر كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا:

الدخول إلى منصة منحة البطالة في الجزائر.

ثم بعد ذلك ستخدام خدمة وسيط أون لاين

بعد ذلك عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة

ثم بعد ذلك كتابة رقم التعريف الوطني.

سجل رقم خدمة الوسيط الموجود على بطاقة طالب العمل.

ثم طلب التمديد ةاضغط على خيار تمديد طلبي ثم تأكيد الطلب.

بعد ذلك لانتظار لتلقي الرد حيث سوف تصلك رسالة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

المستندات المطلوبة لتجديد منحة البطالة

توفير نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

إحضار شهادة ميلاد.

كذلك توفير شهادة عائلية.

لا بد من توفير إثبات بعدم التوظيف

شروط طلب تجديد منحة البطالة