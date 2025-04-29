أسعار البنزين والغاز.. شوف اللتر وصل كام دلوقتي

شهدت أسعار البنزين والغاز حالة من الاستقرار مع تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر أبريل 2025، ووفقًا لأخر تصريحات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في وزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى أنه تم تطبيق زيادة طفيفة على المواد البترولية، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الغاز اليوم الثلاثاء

وجاءت أخر التحديثات التي تمت على أسعار الغاز بمختلف أنواعها في محطات الوقود، بناءً على ما يلي:-

وصل سعر أنبوبة الغاز المنزلي إلى 150 جنيهًا ذات وزن 12.5 كجم وللمستهلك بـ 200 جنيه.

أما عن الغاز التجاري سجلت الأنبوبة قرابة الـ 300 جنيه، بحيث تصل للمستهلك بـ 400 جنيه.

والغاز الطبيعي للمنازل سجلت الشريحة الأولى حجم 30 مترًا مكعبًا نحو 3 جنيهات للمتر على المكعب.

كما أن الشريحة الثانية سجل نحو 4 جنيهات.

أسعار البنزين بمختلف أنواعه

أما التحديث التي تمت على أسعار البنزين بمختلف أنواعها في محطات الوقود، حتى أن الزيادة الأخيرة التي طُبقت على المواد البترولية أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الأجرة الخاصة بالمواصلات وكذلك التأثير على السلع في الأسواق، وعليه فإن الأسعار جاءت وفقًا للأتي:-