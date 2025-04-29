بالتزامن مع إجازة عيد العمال في مصر .. التأمينات تكشف عن موعد صرف المعاشات شهر مايو 2025

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاشات شهر مايو 2025 حيث يتوقع العديد من المواطنين تغير موعد صرف الرواتب بسبب تصادف يوم إجازة عيد العمال التي تحتفل بيه جمهورية مصر العربية وتقدم الشكر لجميع العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في مصر كما تقدم فعليات واحتفالات في هذا اليوم لذلك سوف نوضح لكم موعد صرف المعاشات لهذا الشهر وهل هناك تأخير أم لا في مقال اليوم.
موعد صرف المعاشات شهر مايو 2025
صرف معاشات شهر مايو 2025 من الموضوعات التي تزايد عليا البحث من قبل أصحاب المعاشات حيث صدر قرار من التأمينات الاجتماعية بعدم تأخير موعد صرف المعاشات للمستحقين حيث تسعى الهيئة على تقديم المرتبات في موعدها المحدد لذلك سوف يتم الصرف في يوم الخميس المقبل الموافق 1 من شهر مايو 2025 وليس هناك أي تأخير أو تبكير في موعد صرف المعاشات للمستحقين في جمهورية مصر العربية.
أماكن صرف المعاشات لشهر مايو 2025
- أيضاً مكاتب البريد.
- كما في كافة فروع البنوك.
- كذلك ماكينات الصراف الآلي (ATM).
- منافذ شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري.
- المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش.
ما هي طريقة الاستعلام عن المعاشات
- الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- ثم اختيار صاحب معاش بعد ذلك عليك اختيار الخدمات التأمينية
- بعد ذلك الضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية في المعاش.
- بعد ذلك عليك إدخال الرقم القومي بشكل صحيح
- ثم بعد ذلك عليك الضغط على زر الاستعلام.
- سوف يظهر لك تفاصيل معاش شهر مايو المقبل لعام 2025 في جمهورية مصر العربية.