بالتزامن مع إجازة عيد العمال في مصر .. التأمينات تكشف عن موعد صرف المعاشات شهر مايو 2025

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاشات شهر مايو 2025 حيث يتوقع العديد من المواطنين تغير موعد صرف الرواتب بسبب تصادف يوم إجازة عيد العمال التي تحتفل بيه جمهورية مصر العربية وتقدم الشكر لجميع العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في مصر كما تقدم فعليات واحتفالات في هذا اليوم لذلك سوف نوضح لكم موعد صرف المعاشات لهذا الشهر وهل هناك تأخير أم لا في مقال اليوم.

موعد صرف المعاشات شهر مايو 2025

صرف معاشات شهر مايو 2025 من الموضوعات التي تزايد عليا البحث من قبل أصحاب المعاشات حيث صدر قرار من التأمينات الاجتماعية بعدم تأخير موعد صرف المعاشات للمستحقين حيث تسعى الهيئة على تقديم المرتبات في موعدها المحدد لذلك سوف يتم الصرف في يوم الخميس المقبل الموافق 1 من شهر مايو 2025 وليس هناك أي تأخير أو تبكير في موعد صرف المعاشات للمستحقين في جمهورية مصر العربية.

أماكن صرف المعاشات لشهر مايو 2025

أيضاً مكاتب البريد.

كما في كافة فروع البنوك.

كذلك ماكينات الصراف الآلي (ATM).

منافذ شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري.

المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش.

ما هي طريقة الاستعلام عن المعاشات