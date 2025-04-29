طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2025 “قبول 230 ألف مواطن مستفيد”

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الحكومة المصرية برنامج تكافل وكرامة لكي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات من أجل العيش في حياة كريمة لذلك يبحثوا على الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2025 لكي يعرفوا تفاصيل الدعم الذي يحصلوا عليه من الوزارة كما يتطلب ذلك الأمر توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على على معاش تكافل وكرامة في جمهورية مصر العربية.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة شهر مايو

هناك بحث متواصل عن كيفية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2025 من المستحقين لهذا الدعم لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاطلاع على معاشات تكافل وكرامة في جمهورية مصر العربية من خلال الموقع الرسمي للبرنامج لذلك إليكم الطريقة الصحيحة بالخطوات التالية كما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي عبر وزارة التضامن الاجتماعي

ثم عليك الضغط على خيار الاستعلام عن نتيجتك

بعد ذلك إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.

بعدها النقر على زر استعلام

سوف تظهر نتيجة الاستعلام مع كتابة جميع التفاصيل

كما للعلم سوف يتم بدأ صرف المعاشات من يوم الأربعاء 15 مايو 2025.

شروط الاستحقاق في برنامج تكافل وكرامة