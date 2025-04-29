“بشرى سارة مدتها 4 أيام” نظرًا لسوء الاحوال الجوية وحالة الطقس .. التعليم المصري يٌعلن تعليق الدراسة غدًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية في صباح اليوم الموافق 29 من ابريل عن تعليق الدراسة غدًا ليوم الأربعاء الموافق 30 من أبريل 2025، وهذا يكون نتيجة سوء الأحوال الجوية وقدوم حالة سيئة من الطقس على كافة الحافظات، وبالتعاون من الهيئة العامة للأحوال الجوية، كشفت الوزارة أنه سوف يكون غدًا حالة عواصف ترابية شديدة لا يفضل الخروج من المنزل إلى في الحالات الضرورية فقط لا غير، للحفاظ على سلام وأمنة الشعب والمواطنين.

تعليق الدراسة غدًا

وفر وزير التعليم الدكتور محمد عبد اللطيف كافة الصلاحيات من أجل الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات، وأعلن أنه سوف يكونتعليق الدراسة غدًا الموافق يوم 30 من أبريل2025 بشكل رسمي لكافة المدارس بكافة المحافظات المختلفة، وهذا التعليق يشترط فقط على الطلاب والطالبات بداية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، وأعلن أن وزير التربية والتعليم العالي سوف يصدر قراره بشأن تعليق الدراسة للجامعات أم لا، وهذا الأمر متعلق به.

مدة تعليق الدراسة في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن مدة تعليق الدراسة والتي من المفترض أن تبدأ غدًا الموافق يوم الأربعاء 30 من أبريل 2025، ليكون مدتها يومًا واحد فقط ولا هذا الأمر صادف إجازة عيد العمال التي سوف تكون بتاريخ يوم 1 من مايو 2025 الموافق يوم الخميس، كما أن الأمر يصادف أيضًا مواعيد الإجازة الرسمية التي كشفت عنها الحكومة والتي تكون الجمعة والسبت، ليكون مدة التعليق بداية من يوم الأربعاء وتستمر برجوع وعودة الطلاب للمدارس واستكمال امتحانات شهر أبريل 2025، ليكون في تاريخ يوم 4 من مايو القادم الموافق يوم الأحد.