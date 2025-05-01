نزلها دلوقتي بجودة HD -SD.. على القمر الصناعي نايل سات تردد قناة كراميش 2025

تردد قناة كراميش من الترادات التي يبحث عنها جميع محبي قنوات الاطفال حيث اشتهرت قناة كراميش بتقديم الشخصية الكرتونية سوسو التي حققت نجاح كبير لتلك القناة وأصبحت لها شعبية كبيرة منذ تأسيس تلك القناة الفضائية التي خصصت للأطفال حيث يرغب العديد تنزيل القناة ومتابعتها لأنها تقدم أغاني مسلية وترفيهية للأطفال لذا سوف نوضح تفاصيل تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة كراميش

تعتبر قناة كراميش من أشهر القنوات في السنوات الأخيرة بسبب ما تقديمه من أغاني وأناشيد جديدة تختلف عن القنوات التي تقدم محتوى للأطفال كما تتميز القناة بأنها تقدم برامج غنائية جديدة لذلك سوف نوضح طريقة تنزيل القناة على جهاز الرسيفر سواء كان يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات لكي يتم مشاهدة جميع الأغاني بجودة عالية في الصوت والصورة لذلك إليكم التفاصيل في مقال اليوم.

تردد قناة كراميش Karameesh على نايل سات

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة كراميش الفضائية على عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تنزيل قناة كراميش على الرسيفر