نزلها دلوقتي بجودة HD -SD.. على القمر الصناعي نايل سات تردد قناة كراميش 2025

تردد قناة كراميش من الترادات التي يبحث عنها جميع محبي قنوات الاطفال حيث اشتهرت قناة كراميش بتقديم الشخصية الكرتونية سوسو التي حققت نجاح كبير لتلك القناة وأصبحت لها شعبية كبيرة منذ تأسيس تلك القناة الفضائية التي خصصت للأطفال حيث يرغب العديد تنزيل القناة ومتابعتها لأنها تقدم أغاني مسلية وترفيهية للأطفال لذا سوف نوضح تفاصيل تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
تردد قناة كراميش
تعتبر قناة كراميش من أشهر القنوات في السنوات الأخيرة بسبب ما تقديمه من أغاني وأناشيد جديدة تختلف عن القنوات التي تقدم محتوى للأطفال كما تتميز القناة بأنها تقدم برامج غنائية جديدة لذلك سوف نوضح طريقة تنزيل القناة على جهاز الرسيفر سواء كان يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات لكي يتم مشاهدة جميع الأغاني بجودة عالية في الصوت والصورة لذلك إليكم التفاصيل في مقال اليوم.
تردد قناة كراميش Karameesh على نايل سات
- التردد: 11603
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة كراميش الفضائية على عرب سات
- التردد: 11390
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
طريقة تنزيل قناة كراميش على الرسيفر
- في بداية الأمر استخدم الريموت ثم اضغط على زر القائمة.
- اختر تركيب من قائمة الترددات حيث اختر التركيب اليدوي.
- بعد ذلك اختر القمر الصناعي المراد البحث عنه.
- كتابة تردد قناة كراميش مع معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.
- ثم بعد ذلك اضغط على كلمة بحث
- في النهاية احفظ القناة الفضائية بالضغط على كلمة تأكيد.