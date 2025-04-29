سعر الذهب نهاية اليوم الثلاثاء يُفاجئ الجميع الأن

شهدت أسعار الذهب حالة من الثبات في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر أبريل 2025 داخل مختلف محلات الصاغة، فيما أن تحديد سعر الذهب يتوقف على عدة عوامل اقتصادية من بينها تقلبات العملة الأجنبية واضطراب المؤشر، ناهيك عن إمكانية التعرف على السعر اللحظي للذهب، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب اليوم

تتمثل أبرز التحديثات التي تمت على سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في مختلف محلات الصاغة، بناءً على ما يلي:-

وصل سعر الذهب عيار “24” إلى 5445 جنيه بيع، وللشراء 5417 جنيه للجرام الواحد.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38 ألف و120 جنيه بدون إضافة المصنعية أو الدمغة الضريبية.

كذلك فإن سعر الذهب عيار “22” وصل إلى 4992 جنيه للبيع، وللشراء 4965 جنيه للجرام الواحد.

أما عن سعر الذهب عيار “21” وصل إلى 4765 جنيه بيع، وشراء 4740 جنيه.

كما سجل سعر الذهب عيار “18” نحو 4084 جنيه للبيع، وشراء 4062 جنيه.

حتى سجل سعر الذهب عيار “14” نحو 3176 جنيه بيع، وللشراء 3160 جنيه.

وتتراوح قيمة المصنعية من 65 لـ 200 جنيه للجرام الواحد.

تحديث أسعار الذهب

ولمعرفة باقي التحديث التي تم على سعر المشغولات الذهبية داخل محال الصاغة، التي تأتي مجردة من أي مصنعية في الوقت الحالي، فإنها نصت على النحو الأتي:-