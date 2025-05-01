متاحة الآن مجانًا .. أحدث تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات 2025

تردد قناة طيور الجنة الجديد من القنوات المفضلة للطفل التي تتميز بطابع أسعاد الكثير من الأطفال حيث نالت إعجاب الملايين من الأسر والعائلات العربية حيث تقدم الكثير من الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال ومن أهمها أغاني البيبي التي كسبت شهرة كبيرة في العالم العربي لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل مشاهدة تلك الأغاني على مدار اليوم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

في بداية الأمر تعتبر قناة طيور الجنة الجديد من أفضل القنوات التي نالت إعجاب المشاهدين بسبب ما تقدمه من أغاني بدون انقطاع لأنها قناة مجانية خصصت لكي تعلم الأطفال بل تعمل على سعادة الطفل الصغير لذا سوف نقدم لكم جميع تفاصيل التردد مع كيفية تنزيل القناة من أجل مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد خلال 24 ساعة بدون توقف لذلك إليكم التفاصيل في مقال اليوم.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات إضافة القناة إلى جهاز الرسيفر