متاحة الآن مجانًا .. أحدث تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات 2025

تردد قناة طيور الجنة الجديد من القنوات المفضلة للطفل التي تتميز بطابع أسعاد الكثير من الأطفال حيث نالت إعجاب الملايين من الأسر والعائلات العربية حيث تقدم الكثير من الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال ومن أهمها أغاني البيبي التي كسبت شهرة كبيرة في العالم العربي لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل مشاهدة تلك الأغاني على مدار اليوم.
تردد قناة طيور الجنة الجديد
في بداية الأمر تعتبر قناة طيور الجنة الجديد من أفضل القنوات التي نالت إعجاب المشاهدين بسبب ما تقدمه من أغاني بدون انقطاع لأنها قناة مجانية خصصت لكي تعلم الأطفال بل تعمل على سعادة الطفل الصغير لذا سوف نقدم لكم جميع تفاصيل التردد مع كيفية تنزيل القناة من أجل مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد خلال 24 ساعة بدون توقف لذلك إليكم التفاصيل في مقال اليوم.
تردد قناة طيور الجنة على نايل سات
- التردد: 11393
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة طيور الجنة على عرب سات
- التردد: 11310
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 30000
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
خطوات إضافة القناة إلى جهاز الرسيفر
- عليك باستخدام الريموت ثم اضغط على زر القائمة.
- بعد ذلك اختر التركيب اليدوي ثم توجه إلى إضافة تردد قناة طيور الجنة الجديد.
- ثم بعد ذلك اختر القمر الصناعي المطلوب (نايل سات أو عرب سات).
- عليك كتابة جميع بيانات التردد بشكل صحيح.
- ثم اضغط على زر بحث وبعد ذلك احفظ القنوات التي تم العثور عليها وبذلك يمكن مشاهدة قناة طيور الجنة الجديد