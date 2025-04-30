ثبتها الآن بجودة HD .. تردد قناة وناسة للاطفال على القمر الصناعي نايل سات 2025

تردد قناة وناسة للاطفال من أشهر القنوات التي تقدم محتوى للاطفال حيث اشتهرت القناة بتقديم أغاني لولو ومن أشهر تلك الأغاني أغنيه لولو صارت شرطية وأغنية لولو الشطورة التي نالت إعجاب المشاهدين وأصبحت لها شعبية كبيرة في قنوات الأطفال لذلك سوف نوضح لكم تردد القناة الفضائية مع جميع تفاصيل التردد سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات من أجل مشاهدة جميع الأغاني التي يحبها الأطفال.
تردد قناة وناسة للاطفال
في الفترة الحالية لقد أصبح من السهل تنزيل تلك القناة الفضائية من أجل مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال وتفرحهم طول الوقت كما تعلمهم الحروف والكلمات وأسماء الحيوانات لذلك سوف نوضح لكم كيفية تثبيت قناة وناسة كيدز على الريسيفر الذي يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات لكي يتم متابعة جميع البرامج طول اليوم لذا إليكم التفاصيل كالآتي
تردد قناة وناسة على نايل سات
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة وناسة على عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
طريقة تنزيل قناة وناسة على جهاز الرسيفر
- عليك التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم إلى قائمة الترددات
- ثم بعد ذلك التوجه إلى التركيب اليدوي من الريموت.
- بعد ذلك اختر إضافة تردد جديد وهي قناة وناسة للأطفال
- كذلك كتابة التردد نايل سات أو عرب سات مع الاستقطاب ومعدل الترميز.
- اضغط على بحث وفي النهاية عليك حفظ النتائج وسوف تظهر قناة وناسة في القائمة.