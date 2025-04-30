ثبتها الآن بجودة HD .. تردد قناة وناسة للاطفال على القمر الصناعي نايل سات 2025

تردد قناة وناسة للاطفال من أشهر القنوات التي تقدم محتوى للاطفال حيث اشتهرت القناة بتقديم أغاني لولو ومن أشهر تلك الأغاني أغنيه لولو صارت شرطية وأغنية لولو الشطورة التي نالت إعجاب المشاهدين وأصبحت لها شعبية كبيرة في قنوات الأطفال لذلك سوف نوضح لكم تردد القناة الفضائية مع جميع تفاصيل التردد سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات من أجل مشاهدة جميع الأغاني التي يحبها الأطفال.

تردد قناة وناسة للاطفال

في الفترة الحالية لقد أصبح من السهل تنزيل تلك القناة الفضائية من أجل مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال وتفرحهم طول الوقت كما تعلمهم الحروف والكلمات وأسماء الحيوانات لذلك سوف نوضح لكم كيفية تثبيت قناة وناسة كيدز على الريسيفر الذي يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات لكي يتم متابعة جميع البرامج طول اليوم لذا إليكم التفاصيل كالآتي

تردد قناة وناسة على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة تنزيل قناة وناسة على جهاز الرسيفر