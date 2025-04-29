يحقق في اليوم الأول 5 مليون ريال سعودي .. فيلم إسعاف يتقدم في شباك التذاكر 2025″

فيلم إسعاف يتقدم في شباك التذاكر، بالإضافة إلى انه يتفوق على فيلم سيكو سيكو، في تحقيق العديد من الإيرادات المختلفة والمدهشة، والتي كانت لم يتم توقعها على الإطلاق، بالإضافة إلى أن أيضا قصة الفيلم كانت فريدة من نوعها، والتي قد حقق نجاح كبير جدًا من خلال المشاهدات الخاصة به في دور العرض، بدون أن يتم تصدره في التريند أو الكشف عن قصته وتشوقه للجماهير على الإطلاق.

فيلم إسعاف يتقدم في شباك التذاكر

فيلم إسعاف يتقدم في شباك التذاكر بشكل كبير جدًا بعد عرضه بأسبوعين في دور العرض السينمائية، وقد نجح الفيلم بالفعل على أن يتجاوز فيلم سيكو سيكو، والذي قد تم تحديد نجاحه بالأفلام الأمريكية المختلفة التي تم عرضها في شهر ابريل الجاري، وقد حقق الفيلم إيرادات قد بلغت 5 ملايين ريال سعودي في شباك التذاكر السعودية، وعلى أن يتم أيضا تجاوز شباب البومب 2 والذي تم تقديمه من خلال فيصل العيسوي، وقد يعتبر أن هذا النجاح كاسح بشكل جديد وفريد من نوعه.

أبطال فيلم إسعاف

قد تم بالفعل نجاح فيلم إسعاف بشكل كبير جدًا في دور السينما السعودية، كما انه أيضا قد شمل قصة جديدة وفريدة من نوعها، وهي عبارة عن مسعفون إسعاف طبي، يحاولون إنقاذ العديد من المواطنين، وذلك يتم حدوثه وسط العديد من المغامرات المختلفة. والذي قد بحث العديد من المواطنين عن الأبطال الخاصين بالفيلم، وقد شمل الأتي وهما: