رسميًا إجازة عيد العمال للموظفين والطلاب مدتها 3 أيام كاملين .. حتى هذا التاريخ

تصدرت إجازة عيد العمال عمليات البحث في الفترات السابقة، وذلك مع اقتراب موعد قدومها، والتي سوف تشمل 3 أيام متتالية لجميع المواطنين بداخل جمهورية مصر العربية، وقد أشار هذا الأمر رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، والتي قد قام بالإعلان الرسمي عنها من خلال القرارات الأخيرة التي تم تحديدها في أخر جلسة تم انعقادها، وأشار على أنها سوف تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

إجازة عيد العمال

قد أعلن رسميا وزير الوزراء مصطفي مدبولي بشكل رسمي ومؤكد عن إجازة عيد العمال، والتي سوف تكون في يوم الخميس القادم الموافق الأول من مايو، وعلى أن يتم اتخاذه كيوم إجازة رسمي مع يومي إجازة نهاية الأسبوع وهما الجمعة والسبت، وبذلك يكون جميع المواطنين قد حصلوا بالفعل على ثلاثة أيام إجازة رسمية متتالية، في كافة الجهات المختصة والجهات الحكومية، وقد أشار أيضا هذا الأمر، من اجل الاهتمام بجميع العاملين في القطاع الخاص والحكومي، وتقديرًا لهم وفقًا لما يتم تقديمهم من الخدمات المختلفة لمصلحة البلاد.

موعد إجازة عيد العمال للقطاعين

قد أعلن رسميًا وبشكل مؤكد على أن تكون إجازة عيد العمال للقطاعين الخاص والحكومي في يوم الخميس المقبل الموافق الأول من مايو، وعلى أن تستمر حتى يوم الأحد، والذي سوف يتم معها اتخاذ يومي الجمعة والسبت إجازة رسميًا أيضا، وذلك احتفالا بمجهودهم المذهل الذي يتم تقديمه في جميع الخدمات الرسمية التي تتم في الجهات المختصة الحكومية والخاصة أيضا، وعلى أن يتم العودة إلى العمل مرة أخرى في يوم الأحد الذي سوف يوافق يوم الرابع من شهر مايو.