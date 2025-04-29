هيئة الغذاء والدواء تكشف رسميًا عن سحب الاندومي من الأسواق لخطورة تناوله على الاطفال

قد ظهر العديد من الأقاويل المختلفة حول هيئة الغذاء والدواء المصرية عن سحب الاندومي من الأسواق بشكل مؤكد وبدون رجعة فيه على الإطلاق، وذلك بعد تواجد العديد من حالات التسمم التي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية، كما أشارت الجهات المختصة بالرد الحاسم، بان جميع الأبحاث التي تمت بالفعل حول هذا المنتج، تسبب العديد من المشاكل الصحية، التي لها تأثير كبير على الأطفال وعلى الكبار.

سحب الاندومي من الأسواق

قد انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأقاويل المختلفة حول أن هيئة الغذاء والدواء المصرية أصدرت من القرارات المختلفة حول سحب الاندومي من الأسواق، وذلك بعد تأكيد العديد من حالات التسمم المختلفة، التي تم الإعلان الرسمي عنها من خلال المستشفيات المصرية، كما أيضا قد تم تحديد وقف المنتج وسحبة في خلال 48 ساعة، وذلك لعدم تواجد صلاحية على المنتج بشكل نهائي، بالإضافة إلى أن النكهات الداخلية له لا يوجد لها أي تاريخ أنتاج أيضا، بالإضافة إلى انه قد يوجد العديد من الخبراء الذي قاموا بالفعل عن بحث المنتج وتدقيقه وتم تأكيد العديد من المواد المسممة به.

حقيقة الادعاء المتداول

قد تم تحقيق المنتج من قبل الفرق المختصة، والبحث عن حقيقة الادعاء المتداول على منتج الأندومي ولم يظهر أي قرارات جديدة على الإطلاق، وما هي إلى مجموعة من الشائعات التي تحاول أن تقوم بضرب المنتج فقط في الأسواق المصرية، كما انه أيضا قد تم تحديد هذا القرار في عام 2022، وذلك بعد وجود حالة واحدة من التسمم فقط، ولم يتم تثبيتها على المنتج أيضا، وبالفعل لم يتم صدور أي قرارات من هيئة الغذاء والدواء نهائيًا عن سحب المنتج.