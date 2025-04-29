وزارة التعليم المصري تكشف عن مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف

قد أوضحت وزارة التعليم المصري بشكل رسمي ومؤكد عن مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025، وأعلنت رسميًا عن العديد من الإخطارات المختلفة لجميع المديريات التعليمة بالمواعيد الجديدة، بعد أن تم تعديلها ومراجعتها مرة أخرى، وذلك على أن يتم تقديم موعد الامتحانات لبعض الصفوف التعليمية، وأشار وزير التعليم، بأنه يجب أن يتم اتخاذ جميع المعلومات الجديدة من موقع الوزارة فقط.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025

قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من القرارات الجديدة حول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025، وأشارت بشكل رسمي ومؤكد، على انه يتم تقديم الامتحانات بشكل رسمي، في كافة المديريات التعليمة بالمواعيد الجديدة، والتي سوف يتم إتباعها بالشكل الصحيح، وعلى أن تكون على هذا النحو الأتي وهي:

أول يوم لامتحانات الصف الأول الثانوي في يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر مايو المقبل.

أول أيام امتحانات الصف الثاني الثانوي سوف يكون في يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر مايو المقبل.

وعلى أن يكون المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية في يوم الخميس الموافق 22 من شهر مايو المقبل.

أسباب تعديل جدول الامتحانات

قد أوضحت الجهات المختصة عن أسباب تعديل جدول الامتحانات، وأشارت على أنه سوف يتم زيادة أعداد مدارس التعليم الفني بالعديد من المحافظات بداخل جمهورية مصر العربية، مما سوف يتم اتخاذ مساحات كبيرة منها لتقديم الامتحان المطلوب بالشكل الصحيح، لذلك الأمر قد أوضح وزير التعليم المصري، على منح وقت كافي من اجل عقد الامتحانات المناسبة لجميع المراحل الدراسية.