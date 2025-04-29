خطوة بخطوة الان.. الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 طريق المليون دولار

يرغب العديد من الأشخاص في الاشتراك بمسابقة الحلم، حيث إن البرنامج يوفر العديد من الجوائز المالية القيمة أمام المتقدمين، ناهيك عن المسابقة تقدم جوائز أسبوعية وشهرية وربع سنوي وسنوي، بالإضافة إلى توفير العديد من الطرق المختلفة التي تُساهم في الاشتراك بالمسابقة للدخول إلى طرق المليون دولار أمريكي، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم الإشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد، وفقًا لما يأتي:-

إمكانية القيام بتنزيل تطبيق الحلم على هاتفك سواء الأندرويد أو الأيفون.

بعد ذلك يمكنك إنشاء حساب جديد على التطبيق.

مع إدخالك إلى رقم الهاتف ورمز الدولة.

قم بإدخال كلمة “حلم” في خانة الإرسال.

حتى تتمكن من النقر على زر “إرسال”.

وبعدها ستتلقى رسالة ترحيب من قبل البرنامج للبدء في خوض المراحل والتحديات لطريق المليون دولار أمريكي.

أرقام مسابقة الحلم الموسم الجديد

أما عن الأرقام المخصصة لكل بلد أمام المشتركين راغبي الحصول على جائزة المليون دولار أمريكي من مسابقة الحلم، فجاءت بناءً على ما يأتي:-