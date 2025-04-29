أصرفها في هذا الموعد! .. رسميًا موعد صرف مكافأة المعلمين في مصر 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب هامًا لجميع الإدارات التعليمية بداخل جمهورية مصر العربية، من اجل قرار وزير التعليم محمد عبد اللطيف، من اجل تقديم مكافأة المعلمين بشكل مؤكد للفصل الدراسي الثاني، والذي أعلنت عنه المادة القانونية في اللائحة التنفيذية لعام 2005، بالإضافة إلى انه أيضا يتم تقديم شهادات أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وذلك مع منح العاملون بالمدارس الرسمية.

مكافأة المعلمين

قد أعلن رسميًا وزير التعليم المصري عن مكافأة المعلمين المخصصة لهم من اجل الفصل الدراسي الثاني، وقد أشار رسميًا بالعديد من القرارات المختلفة التي تنصف عن المادة رقم 150 لسنة 2005، وذلك بمنح مكافأة امتحانات النقل، وامتحانات شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وذلك يتم تقديمه لجميع العاملين في المدارس الرسمية في جميع المراحل التعليمية المختلفة، وقد أشار وزير التعليم، على انه يتم تقديم المكأفاة ليكون قدرها 200 يوم حضور لجميع المدرسين والمدرسات بدون التقيد بالحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكأفاة.

موعد صرف المكافأة

قد أوضحت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي على انه يتم تقديم المكأفاة المالية بعد الانتهاء الفوري من امتحانات الدور الأول لجميع الطلاب والطالبات، وذلك من اجل ما تم تقديمه في القرار الخاص بمادة القانونية 150 لعام 2005، وأوضح أيضا على أن يتم تقفيل السنة المالية على الفور بعد الانتهاء من تقديم المكأفاة المالية، وصرف المعلمين المبالغ المستحقة واعتمادها بشكل رسمي من وزير التعليم المصري الحالي، وذلك بدون أن يتم نقصها أو التقلص منها على الإطلاق.