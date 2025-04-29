قبل ايقافها الأن.. رابط تحديث البطاقة التموينية العراق 2025 والشروط المطلوبة

تقدم البطاقة التموينية العديد من السلع المختلفة أمام المواطنين في دولة العراق، نظير أن وزارة التجارة العراقية تنبه على كافة المواطنين المستفيدين من هذه البطاقة بالحرص على تحديثها في المواعيد المحددة حتى لا تتعرض للإيقاف، بالإضافة إلى أن الوزارة وفرت هذه الخدمة من خلال منصة أور الإلكترونية، بناءً على مجموعة من الخطوات والشروط الهامة التي نكشفها لكم خلال السطور التالية.

تحديث البطاقة التموينية في العراق

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي تقوم بتحديث البطاقة التموينية داخل مختلف محافظات دولة العراق، بناءً على ما يلي:-

يمكنك الانتقال إلى منصة أور عبر الإنترنت والتابعة لوزارة التجارة ومختلف الوزارات العراقية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بخدمات المنصة.

بحيث تتمكن من اختيار خدمة “تحديث البطاقة التموينية”.

قم برفع الوثائق السارية والصالحة لطلب التحديث مع التأكيد على صحتها.

يُرجى الموافقة على الأحكام المفروضة لهذه الخدمة المتوفرة من قبل وزارة التجارة العراقية.

التأكيد على البيانات المُدخلة مع تحديد عدد الأفراد المدرجة ضمن البطاقة التموينية.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

أهمية وشروط تحديث البطاقة التموينية في العراق

أما عن الشروط وأهمية تحديث البطاقة التموينية في العراق، فهي تتمثل في الأتي:-