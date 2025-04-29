توم وجيري شغالة الان.. تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية الجديد على القمر الصناعي

تقدم قناة CN باقة كبيرة من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، بالإضافة إلى إذاعتها لمحتوى كرتوني رائع يعشقه المتابع، لتكون من أبرز القنوات المتخصصة في هذا المحتوى الرائع الذي يجمع بين الترفيه والتعليم، وكونها الخيار الأمثل والمحبب للعديد من العائلات والأسر التي لديها أطفال، وسنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة على القمر الصناعي بما يشمل ذلك النايل سات والعرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية

هناك مجموعة من المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة CN كرتون نتورك بالعربية الناقلة لكل ما هو مميز وحصري، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

ترددها الحديث: 11277.

بينما استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: ¾.

الجودة عالية.

والتشفير الخاص بالقناة مجاني.

تردد CN كرتون نتورك بالعربية الثاني

أما عن التردد الأخر لقناة CN كرتون نتورك بالعربية الناقلة للكثير من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، فجاءت كما في البيانات التالية:-

قمر صناعي ثاني للقناة العرب سات.

تردد أخر للقناة 11474.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ ¾.

ما تقدمه قناة CN كرتون نتورك بالعربية؟

أما عن ما تقدمه قناة CN كرتون نتورك بالعربية الناقلة لكل ما هو مميز ورائع في عالم الطفل، ومن بينها الأتي:-